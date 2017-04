am 28.04.2017

Krems an der Donau

MAUTERN. Die Bezirksblätter verlosen 2x2 Karten für Barbara Balldini: Verkehr(s)tauglich am Freitag, 19. Mai 2017 um 20 Uhr (Einlass um 19:30 Uhr) in der Römerhalle in...