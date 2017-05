Brunn am Wald: Tennisverein Lichtenau feierte 30-jährigen Bestand

, Brunn am Wald , 3522 Brunn am Wald AT

Zum 30-jährigen Bestandsjubiläum des Tennisvereine Lichtenau findet am 27. und 28. Mai ein Zweitagesfest im Bereich der Tennisanlage in Brunn am Wald statt.



Am Samstag, 27. Mai gibt es ab 9 Uhr Tennis-Meisterschaftsspiele, am Abend musikalische Unterhaltung.



Am Sonntag, 28. Mai wird ab 9 Uhr zum Frühschoppen geladen, um 10 Uhr findet der Festakt zum 30-jährigen Bestand des Vereines statt. Ab 13:30 Uhr werden Tennis-Jugendspiele veranstaltet.



An beiden Tagen: Festbetrieb mit Speisen und Getränken.