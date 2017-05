Coyote Ugly Showabend im LAKE Jaidhof

11.05.2017, 12:13 Uhr

Filmklassiker aus Amerika verzaubert das Waldviertel.

JAIDHOF. Heiße Girls tanzen auf der Bar, singen dazu und flambieren die Theke. Die Szenen aus dem legendären US-Streifen Coyote Ugly gingen um die Welt. Sängerin Lee Ann Rimes schaffte den Durchbruch mit der ultimativen „Coyote Ugly“-Hymne „Can’t fight the Moonlight“ und landete weltweit ganz vorne in den Charts.So mancher Kinogänger und TV-Zuschauer wünscht sich, selbst einmal Gast in diesem Lokal zu sein. Dieser Traum kann jetzt wahr werden. Und das Beste dabei: Dafür braucht man nicht mal an den Original-Drehort New York zu reisen. Denn am Samstag, den 20. Mai gibt’s im LAKE Jaidhof echtes Hollywood-Feeling. Statt vor der Glotze kannt man die Action aus dem Kult-Film Coyote Ugly im LAKE live erleben.

„Hot & Sexy“ lautet die Devise wenn die Showtänzerinnen im stilgerechten Outfit mit ihren Einlagen das Publikum verzaubern und die Stimmung im LAKE Jaidhof zum Kochen bringen. Den musikalischen Soundteppich für diese extravagante Dance-Animation liefert dabei Dj Ty. Das sollte man nicht verpassen.