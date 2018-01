Eltern-Kind-Gruppe „Fipsis Freunde“ startet am 23. Jänner 2018

HADERSDORF. Am Dienstag, 16. Jänner, geht es wieder los: im Pfarrheim in Hadersdorf wird wieder gespielt, gebastelt, gelacht und getanzt. Denn die Eltern-Kind-Gruppe „Fipsis Freunde“ unter der Leitung von Marietheres van Veen findet wieder statt. Achtung geänderte Uhrzeit: 9.30-11.00! Kostenbeitrag: € 5,00.Eltern-Kind-Gruppen sind die ersten Schritte von Kindern in Begleitung ihrer Eltern in eine Gemeinschaft außerhalb der Familie. Sie sind ein Ort des Austausches und der Vernetzung. Ein Öffnen der Familie in Richtung Kindergarten. Sie finden regelmäßig statt. Der achtsame Umgang mit den Bedürfnissen der Kinder, der Familien ist vorrangig. Die Leitungsbefugnis von Eltern-Kind-Gruppen erfolgt durch einen zertifizierter Lehrgang.

Die Eltern-Kind-Gruppe Hadersdorf wird unterstützt durch die Gesunde Gemeinde Hadersdorf, die Fachstelle Beziehung-Ehe-Familie und dem NÖ Familienbund.weitere Termine 2018 sind: 23.Jän., 30. Jän., 13. Feb. 20. Feb., 27. Feb., 13. März, 20. März., 10. April, 17. April