Experimentelle Schmuckwerkstatt mit Glas, Papier und Silber

Allerhand Kunsthandwerk , Kornpl. 7 , 3550 Langenlois AT

So vielseitig wie die Materialien, ist auch das Arbeiten mit diesen – von stricken, drehen, ziehen, falten, rollen, kleben bis schneiden, schleifen und schmelzen.

Gemeinsam gestalten wir in der idyllischen Atmosphäre des Hofes originelle und kreative Schmuck-Kreationen aus Silber, Papier und Glas!



Kursleiterinnen: Beate Drapela

Elisabeth Eitelberger

Katharina Mavridou-Olson

Datum: 25. Juni

Uhrzeit: 9 – 17 Uhr (1 Std. Mittagspause)

Teilnehmer: 6 Personen

Kosten: € 180,-

Materialkosten werden Vorort mit den Referentinnen nach tatsächlichem Verbrauch verrechnet



Anmeldung im Atelier oder via Mail atelier@allerhand-kunsthandwerk.eu