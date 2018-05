Frühlingswanderung der Bergerner Senioren

04.05.2018, 19:36 Uhr

In Geyersberg besuchten die Wanderer den Steinkreis. Herr Prof. Wilhelm Cerveny erklärte seine maßstabgetreue Nachbildung des megalithisch-keltischen Steinkreises, Kalenderbauwerk und Nemeton-Heiligtum der Kelten.Bei 27 Grad erreichten die Senioren den Kreuzberg und traten nach einer Drinkpause den Rückweg an. Der Abschluss fand in geselliger Runde beim Mostheurigen Wieländer in Scheiblwies statt.