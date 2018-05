Galapagos - Santa Cruz - zu Besuch bei Lonesome George

05.05.2018, 13:57 Uhr

ist nach Isabela dieDie nahezu kreisrunde Insel vulkanischen Ursprungs weist eine Landfläche von knapp 986 km² auf; der höchste Punkt liegt bei 864 m über dem Meeresspiegel.An der Südküste von Santa Cruz liegt der Hauptort der Insel, Puerto Ayora, die mit rund 15.000 Einwohnern größte Stadt aller Galápagos-Inseln.

(engl. „einsamer George“) war eine. Er stammte von der Insel Pinta auf den Galápagos-Inseln, wo er 1971 entdeckt wurde und war bis zu seinem Tod in deruntergebracht. Lonesome George wurde ca. 100 Jahre alt und wog etwa 90 kg. Er starb am 24. Juni 2012 als vermutlich letztes Individuum seiner UnterartNachdem auch bei neueren Expeditionen auf der Insel Pintawurden– zunächst mit örtlich nahe vorkommenden Unterarten unternommen. Im Juli 2008 wurden sechs intakte Eier in einem Gehege entdeckt, die. Auch im Jahr 2010 waren fünf Eier 120 TageSo starb mit dem ca. 100 Jahre alten George, als letztem lebenden Vertreter von Chelonoidis nigra abingdonii, seine Unterart aus.