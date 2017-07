Großreinprechts: Plitsch-Platsch-Party am 6. August

Der Dorferneuerungsverein Großreinprechts lädt auch heuer wieder zur traditionellen Plitsch-Platsch-Party am Sonntag, 6. August ein.



Frühschoppen mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen gibt es am Vormittag.



Am Nachmittag startet um ca. 13:30 Uhr ein Bubble Soccer Turnier am Sportplatz, zu dem sich Mannschaften anmelden können.



Anschließend ist jeder eingeladen, beim "Dirndlspringen" auf dem Teich sein sportliches und schauspielerisches Talent zu zeigen.



Für Kinder gibt es eine Hüpfburg; Abkühlung kann man den ganzen Tag im Erholungsteich suchen.



Der Dorferneuerungsverein sorgt den ganzen Tag dafür, dass niemand Hunger und Durst leiden muss!