Kompost im Garten - Gesundheit und Nährstoffe für unsere Pflanzen

Workshop mit DI Sabina Achtig - "Natur im Garten"

In diesem Praxisworkshop lernen Sie alles rund um den Kompost - vom praktischen Aufsetzen eines Komposthaufens bis hin zu Problemanalysen. Fragen wie: "Was kann alles kompostiert werden?", und "Was tut sich im Kompost?" werden beantwortet. Außerdem erfahren Sie Wesentliches über die Kompostanwendung, denn im Kompost liegen Pflanzennährstoffe in ausgewogenem Verhältnis vor. Es wird gemeinsam eine Kompostmiete angelegt und das Ansetzen von Jauchen und Brühen gezeigt. Der praktische Teil kann durch einen Diavortrag abgerundet werden. Eintritt frei!