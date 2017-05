Künstler bei der Arbeit

09.05.2017, 10:21 Uhr

Kunstschaffende aus dem In- und Ausland verwandeln Teile des Kornplatzes sowie das Atelier Allerhand Kunsthandwerk in einen „Schauraum“ in dem Besucher die Entstehung von Kunstwerken und Handwerkstücken beobachten können.Eröffnet wird das bunte Treiben von Herrn Bürgermeister Hubert Meisl am 1. Juli um 14 Uhr!

Junge Gäste erwartet ein kreatives Kinderprogramm!Höhepunkt ist Samstagabend nach Sonnenuntergang, wenn der Drache Láidir Laoch, jüngstes Werk des Drachenvaters KELT- Josef GRAF aufwacht. Die drei Meter hohe Figur aus Stahl wird sich erheben und über den Köpfen des Publikums am Kornplatz Feuer speien.Wann: 1. und 2. Juli 2017 jeweils ab 14 Uhr (nur bei Schönwetter)Wo: 3550 Langenloissüdlicher Bereich des Kornplatzes & Atelier Allerhand KunsthandwerkVeranstalter: Atelier Allerhand Kunsthandwerk, Katharina Mavridou-OlsonKornplatz 7, 3550 Langenloiswww.allerhand-kunsthandwerk.euatelier@allerhand-kunsthandwerk.eu