Lichtenau: Schlussveranstaltung im Museum „Der Bauer als Selbstversorger“ am 29. Oktober

Lichtenau in Waldviertel

Am Sonntag, 29. Oktober endet die diesjährige Saison im Lichtenauer Museum „Der Bauer als Selbstversorger“. Zu diesem Termin gibt es von 14 bis 17 Uhr die Schlussveranstaltung.

Als Highlight wird dabei das „Holzschuhmachen“ gezeigt, so wie es vor Jahrzehnten in unseren Bauernhöfen üblich war.



Zum letzten Mal kann man auch die Sonderausstellung „Vom Kienspan zur LED-Lampe“ besichtigen. Das Museumstüberl hat zur genannten Zeit ebenfalls geöffnet.



Eintritt bei der Schlussveranstaltung: Freie Spende.

Der Museumsverein freut sich auf zahlreichen Besuch.



Bei Anmeldung von Gruppen wird auch im Winter 2017/18 durch das Museum geführt (Tel. 02718/6451). Die Saison 2018 startet wieder Anfang April.