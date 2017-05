Lichtenau: Sonderausstellung im Museum wird am 21. Mai eröffnet

Lichtenau in Waldviertel

Am Sonntag, 21. Mai wird um 14 Uhr im Museum „Der Bauer als Selbstversorger“ in Lichtenau die Sonderausstellung „Vom Kienspan zur LED-Lampe“ eröffnet.



Die heurige Sonderausstellung widmet sich der Beleuchtung und der Elektrizität. Gezeigt werden verschiedene Exponate, unter anderem Leuchtkörper und Leuchtmittel aus verschiedenen Zeiten. Ebenfalls präsentiert wird die Geschichte des Lichts und der Elektrizität. Auch die örtliche Erschließung mit elektrischem Strom und die Entstehung regionaler Wasserkraftwerke sind Gegenstand der Sonderausstellung.



Die Schau kann bis Ende Oktober während der Öffnungszeiten des Museums – jeden Sonn- und Feiertag von 14 bis 17 Uhr – besichtigt werden. Gruppen auch an Wochentagen gegen Voranmeldung, Tel. 02718/6451 oder /6303.