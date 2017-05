AT

Am Donnerstag, 25. Mai (Christi Himmelfahrt) findet in Lichtenau ganztägig der traditionelle Frühjahrskirtag statt.



Zahlreiche Verkaufsstand`l entlang der Straßen im Ortszentrum, Geselliges in den Gasthöfen und Schanigärten, die Milchbar der Landjugend und Vergnügungen für Kinder zählen dazu.



Um 13 Uhr spielt der Musikverein Lichtenau zum Platzkonzert auf der Bühne auf.