Panama - in den Seitenarmen vom Gatun-See

22.04.2018, 12:35 Uhr

Wir entdecken ein 3-Finger-Faultier, das es sich gemütlich in einer Baumkrone gemacht hat.Dann sehen wir noch Herman, the German - ein Schwimmkran aus dem zweiten Weltkrieg:Titan ist der heutige Name eines Schwimmkrans der Autoridad del Canal de Panamá der vor allem unter dem Spitznamen Herman the German bekannt ist. Ursprünglich wurde er von der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg als einer von vier baugleichen Kränen genutzt. Bei seiner Inbetriebnahme zählte der Kran zu den leistungsstärksten seiner Art.