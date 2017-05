Vergissmeinnicht

04.05.2017, 12:19 Uhr

Der volkstümliche Name entstammt vermutlich einer deutschen Sage aus dem Mittelalter, wonach die kleine Pflanze Gott bat, sie nicht zu vergessen, und findet sich in zahlreiche andere Sprachen übertragen wieder, so als Forget-me-not im Englischen oder als 勿忘我 (Wùwàngwǒ) im Chinesischen.

Als Gott der Herr den Blumen auf der ganzen Welt die Namen gegeben hatte, behielten ihn alle sehr wohl in Andenken. Ein Blümchen aber hatte ihn vergessen und konnte ihn bei keiner von den ändern Blumen mehr erfragen. Endlich mußte es, obwohl es sich scheute, wieder zurück zu Gott, um zu fragen, wie es heiße. Und als es kam, hüb der Herr den Finger auf und sagte zum verschämten Blümchen nur die drei Worte: „Vergiß mein nicht!“ Darauf ist es weggegangen und hat bis auf den heutigen Tag den Namen behalten.Quellen: Wiki und Sagen.at