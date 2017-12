Vernissage "Poesie der Türme" von Makis Warlamis

, Körnermarkt 14 , 3500 Krems an der Donau AT

Am 25. Jänner 2018, um 19 Uhr lädt Bürgermeister Dr. Reinhard Resch MSc zur Vernissage der Ausstellung "Makis Warlamis. Poesie der Türme. Krems-Wachau" in die Bibliotheksgalerie museumkrems.



Einführende Worte: Dr. Barbara M. Eggert, M.A. MA (Donau-Universität Krems)



Die Ausstellung ist von 26. Jänner bis 23. März 2018 in der Bibliotheksgalerie Krems zu sehen.



Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 12 bis 18 Uhr; Mi, Fr 9 bis 14 Uhr, Sa, So & Feiertag geschlossen



Bibliotheksgalerie Krems

Stadtbücherei & Mediathek

Körnermarkt 14, 3500 Krems

T 02732/801-572

www.museumkrems.at