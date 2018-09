Engabrunn: Erstes Bowspring-Yoga-Zentrum in Österreich eröffnet

10.09.2018, 10:02 Uhr

Das erste Bowspring-Yoga-Zentrum in ganz Österreich wurde am 9. September 2018 in Engabrunn von Christian Wimmer, Dinah Pannos und Silvia Wimmer eröffnet - in Räumlichkeiten des ehemaligen Gasthauses Hörmann in der Hauptstraße 37.

ENGABRUNN (mk) „Bowspring-Yoga ist das Yoga des 21. Jahrhunderts!“ unterstreichtwährend der Eröffnungsfeier. Bei dieser völlig neuen Form von Yoga werden sämtliche Muskeln und Faszien des menschlichen Körpers aktiviert, so dass sie bei jeder Bewegung und jeder Belastung zusammenwirken. Der Yoga-Lehrer: „Dadurch wird alles leichter - weil alle Muskeln zusammenarbeiten!“ Dieser gleichmäßige Muskeltonus sorge für maximale Funktionalität und sei sehr therapeutisch für Rücken, Nacken und Schultern. Wer schon mit Yoga Erfahrungen habe, müsse umlernen - Neueinsteiger hätten dagegen keine Schwierigkeiten mit dem Bowspring-Yoga.

Nachdem Christian Wimmer in Engabrunn schon seit zehn Jahren Yoga-Kurse anbietet, wurde das Zentrum in der Hauptstraße renoviert und ausgebaut, auf Bowspring-Yoga ausgerichtet und jetzt neu eröffnet. Am Eröffnungs-Sonntag konnte man am Nachmittag im ehemaligen Tanzsaal des Gasthauses das Bowspring-Yoga in „Schnupperstunden“ kennenlernen. Ab sofort werden dort Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene sowie auch für ältere und bewegungseingeschränkte Menschen angeboten. Ganz neu: Es gibt auch einen Kurs „Bowspring für Kinder“.Zur offiziellen Eröffnung um 18 Uhr kamen dann viele Freunde und Bekannte, Verwandte und Nachbarn, Yoga-Schüler und Interessierte.unddankten den vielen Helferinnen und Helfern, die sie beim Ausbau des Zentrums unterstützt haben und wünschten allen einen schönen Eröffnungsabend. Nach Wimmers Wunsch „Ich hoffe, wir sehen uns bald einmal hier auf der Matte!“ spielte die Band „“ (Bariton, Alt, Tenor und Saxophon) der Musikschule Herzogenburg im Hof des Yoga-Zentrums auf, und die Gäste wurden mit Getränken, Suppen und Süßem bewirtet. Zum Abschluss des Eröffnungsabends fand im Yoga-Saal ein Konzert vonstatt, die „Lieder zum Mitsingen und Klänge zum Eintauchen“ mitgebebracht hatten - „Herzenslieder aus aller Welt“, gespielt und intoniert auf Gitarre, Monochord und Ngoni.Web-Info: www.omyo.at