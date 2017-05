Gedenkgottesdienst für verstorbene ungeborene und geborene Kinder und Jugendliche

Auch dieses Jahr möchte der Arbeitskreis für ungeborene und geborene verstorbene Kinder und Jugendliche wieder einen Gottesdienst mit Betroffenen und Angehörigen feiern. Der Gedenkgottesdienst findet am Sonntag, dem 28. Mai 2017 um 9.00 Uhr in der Pfarrkirche Furth/Göttweig statt.Der Arbeitskreis will allen Betroffenen in ihrer Trauer beistehen, Zuversicht und Hoffnung geben. Eingebunden in die kirchliche Gemeinschaft soll ihnen in ihrer Trauer und in ihrem Schmerz beigestanden werden. Mit dieser Messfeier wollen wir durch das Suchen, Finden und Begehen der Trauer den Weg für ein sich Wiederfinden und dem Befreien von Schmerz ebnen.

Der Tod und der Verlust eines Kindes ist für Eltern und Angehörige mit äußerst schmerzlichen Empfindungen verbunden. Es ist, als falle man endlos, getrieben durch den Schmerz, ohne zu wissen, wo es ein Ankommen gibt.Rainer Maria Rilke versucht in seinem Gedicht der fallenden Blätter, das sich der Arbeitskreis heuer zum Thema gemacht hat, genau diese schwere Situation zu beschreiben und gibt gleichzeitig die Hoffnung, nicht alleine zu sein:„Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten,sie fallen mit vereinender Gebärde.Und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit.Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. Und sieh dir andre an: es ist in allen.Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält.“Das Pfarrteam würde sich freuen, Sie bei diesem Gedenkgottesdienst begrüßen zu dürfen.