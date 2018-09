Hochbetrieb und Hochstimmung: Die Langenloiser Faschingsgilde LaLo powerte „Café & Wein“:

18.09.2018, 08:52 Uhr

Hochbetrieb und Hochstimmung von morgens früh bis in die Nacht herrschte am Sonntag, 16. September 2018, bei „Café & Wein“ am Langenloiser Kornplatz.

Die Langenloiser Faschingsgilde LaLo hatte zu Ehren des 60. Geburtstages von Wirt Kurt Fuchsberger und - wie immer bei LaLo - für eine gute Sache das Regiment bei „Café & Wein“ übernommen. Serviert wurden fantastische Frühstücksvariationen und fantasievoll benannte Speisen der Tageskarte: etwa „Spaghetti Polonaise“ („italienische Fadennudeln in fein zertanztem Rinder-Schweinhack, mit Parmesan und schmackhaften Kräutern“) und weitere Pasta-Gerichte, eine „Platte der sieben Grausamkeiten“ („Rezeptfreie Waldviertler Gemüseplatte aus der Haubenküche“), den „Mä(h)drescher (auf Schafskäse-Basis) und viele andere Gerichte. Kinder konnten den „Piratenteller“ bestellen: „ein leerer Teller mit Gabel zum Entern fremder Teller, um fette Beute zu machen“.

Dazu sorgte LaLo-Präsident Wolfgang Almstädter den gesamten Tag über am Keyboard für flotte Musik, und es gab immer wieder Gstanzln, Gesang und andere Späße, von LaLolisten zwischen den Gastgartentischen dargeboten: Da kamen die Köche zum Beispiel aus der Küche und grüßten höflich die Gäste, die den „Gruß aus der Küche“ bestellt hatten; da wurde Wasser aus der Sprühflasche als „Sommerspritzer“ versprüht; da gab’s Ketchup gleich aus dem 10-Kilo-Gebinde am Tisch… Stündliche Höhepunkte: Zu jeder vollen Stunde wurde am Vormittag der „Sekt der Stunde“, ab Mittag dann der „Wein der Stunde“ geöffnet - jeweils Magnumflaschen. Mit dem „Fiaker-Bräu“ kamen auch Bierliebhaber nicht zu kurz, und „bleifreie“ Getränke gab’s á la Carte.Der Erlös der Veranstaltung wird von der Faschingsgilde einem wohltätigen Zweck in der Stadtgemeinde Langenlois zugeführt.Impressionen: