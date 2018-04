Innerstaatlicher Konflikt (IS), Rechtsprüfung zur Wortdeklarierung unzureichend.

20.04.2018, 20:37 Uhr

Währenddessen sich viele angeblich rechtswissende in der Wortdrehung schlichtweg an den gesitteten einfachen Bürger bereichern, geht auch das Spiel der Wortdrehung bei prominenten regierungskritischen Bürgerrechtler weiter.

Mundtot sollten Sie gemacht werden, die Staatenbündler, die Regierungsverweigerer.Doch hinter den Kulissen wird ein rechtlich fingiertes, anderes Spiel betrieben. Man kann sagen, wenn sich 2 streiten, dann freut sich der dritte im Bunde. Doch so einfach ist dann die ganze Sache auch wieder nicht. Die einen meinen: " ja wenns schon seit Jahrtausenden das System of Babylon, der Unterdrückung angeblich erfolgreich besteht, dann hat es doch Sinn und ist im Recht".

Aber so einfach ist es nicht, denn auf allen drei Seiten der Staatlichkeit (Links-Rechts-Vater) sollten die Opfer nicht so riesig werden, damit die 12 Apostel (Staatenbund) in den Kerker kommen "müssen-sollen-dürfen".Die neue Zeit sollte auch mit neuem Gedankengut gefüllt werden. Denn die 12 Apostel waren lediglich Indikator zur fiebernden Globalisierung. Ihre Absichten waren nie solche, irgend Jemanden zu verletzen. NEIN. waren es nicht. Und eine Staatenlegitimierung durch das Volk sollte eigentlich das Gegenteil eines Hochverrrates darstellen. Herr Sobotka wurde ja dazumal mehrmals aufgefordert die Legitimation zu erbringen. Aber da diese Sachen immer in "Verschwiegenheit" dahindünsten, wird die Verschwiegenheit nur als Lüge empfunden werden. Die neue ZEIT sollte Mehr als Angst und LÜGE mit sich bringen.Diese Menschen wurden vom ausserstaatlichen Geheimdienst oftmals genötigt die globalisierungskritische Staatsdefinition zu unterlassen. Unter diesen Bedingungen, muss das Recht neu gewertet werden. Denn auch die führende Person der Kremser UNI äusserte sich über eine Minderung des Nationalstaates. (Staat de facto) Bedeutet das auch Hochverrat ? oder bedeutet es einfach nur EU-Hörigkeit ? Der Staat gehört ehrlich definiert, die Absichten sollten klar sein, was ein Staat (de jure) bedeutet. So kann das Fieber im System gesenkt werden.In der Sprachverdrehung wurde dem Volkskind nie gelehrt, was Sprache, Recht oder Staat eigentlich bedeuten. Wer das Volk Gottes darstellt, und vieles mehr blieb ein "Geheimnis" (Entmündigung) des Glaubens.Jeder Konflikt liegt im Anfang (Keim) eine Lüge dar, welche oft über lange Zeit aufrecht erhalten wurde. So wie der neue Landeshauptmann in OÖ auf seinen Plakaten beschreibt: "Die neue ZEIT" oder "das Land der MÖGLICHKEITEN".Diese Metapher sollte für alle Menschen gleich gelten, und Freigeister sollten nicht in den Kerker gesperrt werden, nur weil sich das Prinzip der Knechtung schon über Jahrtausende "bewährt" hat. Die NEUE ZEIT sollte mit neuen Gedanken gefüllt werden. Der Schlüsselpunkt könnte in der Kommunikation, der Volksbildung, dem Rückfluss der Lebenszeit liegen.