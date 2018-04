Lichtenau/Allentsgschwendt: Ehemalige Schuldirektorin Elsa Knoll verstorben

25.04.2018, 16:44 Uhr

Frau Schulrat Knoll unterrichtete ab 1965 in ihrem Heimatort Allentsgschwendt an der damaligen Volksschule. 1973 kam sie an die Volksschule Lichtenau.Nach dem Tod des damaligen Direktors Oberschulrat Ferdinand Höbart im Jänner 1981 wurde sie zur Leiterin der Volksschule Lichtenau bestellt. Im Jahr 1986 trat Frau Dir. Knoll in den wohlverdienten Ruhestand.

Frau VD Schulrat Elsa Knoll wurde als Pädagogin sehr geschätzt. Mit Umsicht leitete sie auch die Volksschule Lichtenau und übergab ein geordnetes Haus an ihre Nachfolgerin.1 Sohn und 1 Enkelkind sind ihre Nachkommen.