Mit Dance Beats durch die Wachau!

24.07.2017, 14:28 Uhr

lud mit seinem Party2Nite-Team auch heuer wieder zu einem Summer Boatparty Weekend der Extraklasse mit dem Schaufelraddampfer Stadt Wien durch die wundervolle Wachau. Unter dem Motto "Ibiza Boat" am Freitag und "Love Boat" am Samstag wurde pünktlich um 21 Uhr abgelegt, vorbei an Schloss und Ruine Dürnstein, Weißenkirchen, der alten Wehrkirche von St. Michael bis nach Spitz und wieder zurück. Coole Drinks am Sonnendeck und auf der Terrasse, kulinarische Schmankerl und heiße Dance-Beats und Classics von Djane Riva Elegance, Tom Van Hoed, Martin Luftsprung, Spotlight-Resident L. Rock und Dj. Die sehr zahlreich erschienen Schiffsgäste genossen die beiden warmen Sommernächte auf der Donau sehr. Etwaige kurzzeitige Belästigungen durch die Musik bittet der Veranstalter herzlich zu entschuldigen.