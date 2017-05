Taubitz: Festliche Stimmung bei der Feuerwehr zum 90-jährigen Bestand

04.05.2017, 14:55 Uhr

Emotionale Worte gab es von Feuerwehrkurat Dechant P. Norbert Buhl bei seiner Predigt zur Florianifeier, als er auf tragische Erlebnisse Bezug nahm, die jeden Feuerwehrkameraden im Dienst treffen können.

Neue Feuerwehrmitglieder angelobt

Kommandant OBI Walter Allinger ließ den Werdegang der FF Taubitz in ihrer 90-jährigen Geschichte Revue passieren und bedankte sich vor allem bei der Bevölkerung für die große Unterstützung. Für seine langjährige verdienstvolle Tätigkeit überreichte ihm Bezirkskommandant OBR Martin Boyer die Verdienstmedaille 3. Klasse des NÖ Landesfeuerwehrverbandes.Die Ehrengäste Bezirkskommandant Martin Boyer, Bürgermeister Andreas Pichler und LABg. Josef Edlinger würdigten in ihren Ansprachen den großen Stellenwert der Feuerwehren bei der örtlichen Sicherheit und dem Zusammenhalt in den Dörfern.Nach der Segnung der Tragkraftspritze nahm Bezirkskommandant-Stellvertreter BR Engelbert Mistelbauer die Angelobung der neuen Mitglieder der Feuerwehrjugend vor. Es sind dies Adrian Zeilinger (Lichtenau) und Lukas Allinger (Taubitz).Folgende Kameraden wurden im Anschluss daran feierlich als aktive Feuerwehrmitglieder angelobt: Horst Schreiner (FF Allentsgschwendt), Kevin Schnait und Stefanie Lang (FF Taubitz), Sebastian Herndler und Paul Pichler (FF Obergrünbach), Daniel Kittenberger (FF Großreinprechts) sowie Martin Jawurek und Martin Koppensteiner (FF Loiwein).Die würdige Feier wurde vom Musikverein Lichtenau musikalisch umrahmt.