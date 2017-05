266 Gföhlerinnen und Gföhler säubern ihre Gemeinde

05.05.2017, 13:36 Uhr

Insgesamt beteiligten sich 18 Organisationen aus der Stadtgemeinde Gföhl wie Feuerwehren, Vereine, Schüler, Kinder und Jugendgruppen mit großem Eifer an dieser Aktion. Allen Teilnehmern wurde dabei wieder einmal klar vor Augen geführt, wie verantwortungslos so manche Mitbürger Müll und Abfall in der Natur hinterlassen.