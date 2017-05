Alfons Russ ist neuer Direktor der Neuen Mittelschule Krems

11.05.2017, 09:27 Uhr

Von Guatemala nach Krems: So könnte man den Weg von Alfons Russ in den vergangenen 15 Jahren beschreiben. Der gebürtige Wiener war sieben Jahre an der Österreichischen Schule in Guatemala tätig und leitete zwei Jahre die schuleigene Meeresschildkrötenstation am Pazifik.Russ studierte Lehramt an der Pädagogischen Akademie in Wien für Mathematik, Informatik und Pädagogik und startete seine Berufslaufbahn 1992 an der Informatikhauptschule Hernals. Parallel dazu absolvierte er an der Donau-Universität den Lehrgang Medienpädagogik mit dem „Master of advanced studies (MAS)“.

Nach seinem siebenjährigen Auslandsaufenthalt übersiedelte er 2010 nach Langenlois und unterrichtete an der dortigen Neuen Mittelschule. Anfang Mai wurde er mit der Leitung der Neuen Mittelschule Krems betraut. In dieser Funktion folgt er Monika Böswirth nach, die vor wenigen Monaten in den Ruhestand getreten war.