Andreas Gruber liest am 15. Mai in der Bücherei Krems

23.04.2018, 11:15 Uhr

Peter Hogart ist Privatdetektiv und der erste Serienheld von Andreas Gruber. Er treibt sich auf Flohmärkten herum, löst gerne Rätsel und stolpert mit seinen Aufträgen in schreckliche Serienmordfälle. In „Die schwarze Dame“ führt ihn ein Auftrag nach Prag, um eine spurlos verschwundene Kollegin zu suchen. In „Die Engelsmühle“ wird ein pensionierter Arzt in einer Villa am Stadtrand von Wien brutal gefoltert und ermordet.…Wie diese Geschichten weitergehen, erfahren BesucherInnen der Lesung am Dienstag, 15. Mai, in der Stadtbücherei & Mediathek. Außerdem erzählt er auch humorvoll über seinen persönlichen Werdegang. „Schriftstellerei bedeutet für mich, dass ich interessante Figuren erfinden darf, ohne in der Psychiatrie zu landen – und Menschen auf originelle Weise ermorden kann, ohne im Gefängnis zu landen. Aber sonst bin ich ein netter Kerl“, so der Autor.Andreas Gruber, 1968 in Wien geboren, begann 1996 mit dem Schreiben und ist mit seinen Romanen und Erzählungen mehrfach ausgezeichnet worden. Dienstag, 15. Mai, 19 Uhr, Stadtbücherei & Mediathek, Körnermarkt 14, Eintritt: 7 Euro. Bücherei-Mitglieder: 4 Euro. Unbedingt anmelden: buecherei@krems.gv.at, Tel. 02732 801-382. www.krems.gv.at/buecherei