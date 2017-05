Antrittsbesuch im Uniklinikum Krems

12.05.2017, 10:36 Uhr

„Die NÖ Kliniken sind der Gesundheits-Nahversorger schlechthin, sie helfen täglich tausenden Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern. Im Universitätsklinikum Krems konnte ich mir persönlich ein Bild über die Spitzen-Leistungen der rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen. In ersten intensiven Gesprächen habe ich mich über die hervorragende Expertise und den großen Einsatz für die Patientinnen und Patienten überzeugt“, so Pernkopf in der Uniklinik Krems.