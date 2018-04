Aufg’spüt wird! NÖ Volksmusikwettbewerb in Krems

23.04.2018, 09:44 Uhr

TeilnehmerInnen aus allen niederösterreichischen Landesteilen kommen heuer von 26. bis 28. April im Haus der Regionen in Krems zusammen, um gemeinsam die Volksmusik hochleben zu lassen.Idee und Ziel des NÖ Volksmusikwettbewerbs ist die Förderung der Volksmusik durch gemeinsames Singen und Musizieren. Dazu eingeladen sind SängerInnen und MusikantInnen aus niederösterreichischen Musikschulen bzw. Familienmusikensembles aus Niederösterreich. ZuhörerInnen sind an allen Wettbewerbstagen herzlich willkommen!

Den TeilnehmerInnen mit einem ersten Preis winkt ein Stipendium für die MusikantenWoche der Volkskultur Niederösterreich in Kooperation mit dem Musikschulmanagement Niederösterreich vom So. 19. August bis Sa. 25. August 2018 in Hollenstein/Ybbs.