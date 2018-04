Bezirksblätter Krems testen E-Auto Renault Zoe

25.04.2018, 16:01 Uhr

Werberater Heinz Fürst und Geschäftsstellenleiterin Doris Necker fuhren mit einem Renault Zoe aus dem Kremser Autohaus Mitterbauer-Smola in Krems in Richtung Langenlois. Angetan von Automatik und integrierten Nawi steuerten wir nach einer Rundfahrt in der Innenstadt die B37 an, die wir über den Langenloiserberg erreichten.

Lautloses Fahren

E-Tankstellen im Bezirk

Zur Aktion

Für Verwunderung sorgte beim Beschleunigen die Power des E-Autos: nach der 70 km/h-Beschränkung wurde innerhalb weniger Meter das Tempo von 100 km/h erreicht. Faszinierend auch das absolut ruhige Fahren: kein Motorenlärm, dafür gilt doppelte Achtsamkeit im Straßenverkehr in der Innenstadt.Denn viel zu sehr verlassen sich Fußgänger mittlerweile auf das bekannte Geräusch eines Fahrzeugs und prüfen erst gar nicht die aktuelle Verkehrssituation, da er ja nichts hört. Das ist einer der Punkte, wo wir beide feststellten: „Auch Fußgänger müssen wieder mehr schauen im Straßenverkehr!“Als Beifahrer kann man die Landschaft und die Musik aus dem Radio dank des lautlosen „Surfens“ am Asphalt genießen, vorausgesetzt der Fahrer beherrscht das Fahrzeug.“ Mit der Reichweite von 300 Kilometer lässt es sich innerhalb des Bezirks mit dem Renault Zoe ausgezeichnet fahren. Je schneller man fährt, desto rascher heißt es eine E-Tankstelle aufsuchen. Und davon gibt es im Bezirk bereits einige: Krems 3 plus im EKZ Mariandl 10, Mautern 1, Paudorf 2, Hadersdorf am Kamp (5), Straß im Straßertale 1, Langenlois 1, Lengenfeld 1, Jaidhof und Gföhl 2, Rastenfeld 2, Grafenegg 1, Spitz 2, Mühldorf 1, Weinzierl am Walde 1, St. Leonhard/HW 1, Maria Laach 1„Mit unserer Z.E. 40 Batterie können Sie nun eine Strecke von effektiven 300 Kilometern bei entsprechendem Fahrverhalten zurücklegen. Das ist ein neuer Rekord“, sagt Werner Mitterbauer beim abschließenden Gespräch, bei dem wir uns wirklich angetan vom Renault Zoe zeigen. Andrea Mitterbauer-Smola weiß: „Die Kunden, die sich für ein Elektroauto interessieren, kommen oft bereits sehr gut informiert zu uns.“ Und Junior MitterbauerDas Interesse steigt ständig. Ein E-Auto eignet sich am Besten als Zweitauto in einem Haushalt für den Nahverkehr. Da ist er optimal, denn auch die E-Tankstellen werden in und rund um Krems immer mehr. Alleine das Einkaufszentrum Mariandl bietet zehn-E-Parkplätze zum Auftanken an, während sie bequem ihre Einkäufe erledigen“, erklärt Sohn Mario Mitterbauer.Zur 6/60-Partner: 43 Autohäuser unterstützen derzeit die Testaktion „6 Tage – 60 Euro“. Die Auflistung aller teilnehmenden Händler auf www.ecoplus.at