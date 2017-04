Bilder der Gefühle: Spendenübergabe

25.04.2017, 10:28 Uhr

Ein Teil des Betrages von 7.000 Euro ist bereits verplant und stellt eine enorme Hilfestellung für die sonderpädagogische Arbeit der ASO dar. Mit Begeisterung waren im Oktober und November die Schülerinnen und Schüler des BRG Ringstraße und der ASO bei der Gestaltung der Bilder unter der künstlerischen Leitung von Gabi Till an der Arbeit. Gemeinsam bedanken sich die Schuldirektoren Erich Böck (BRG) und Direktorin Stiglbrunner danken nochmals den zahlreichen Sponsoren, die diese Aktion mit dem symbolischen Ankauf der Bilder unterstützt haben.Die Schüler der ASO nahmen den Betrag aus den Händen der Schüler des BRG in Empfang. In Vertretung des Hauptsponsors freuten sich Direktor Rainer Kuhnle, Regionaldirektor Thomas Brunnbauer und der Filialleiter der Volksbank Gartenaugasse Gerald Mayerhofer.