Bischof kam zur Firmung nach Els

15.05.2017, 08:31 Uhr

die traditionell mit der Firmung verbunden wurde. So konnten junge Menschen durch Handauflegung von Diözesanbischof Klaus Küng das Sakrament der Firmung empfangen.Vor Beginn der Hl. Messe wurde der Diözesanbischof von den Firmlingen, vom Bürgermeister Franz Rosenkranz, dem Pfarrgemeinderat Els und allen Kirchenbesuchern am Hauptplatz empfangen. Für die musikalische Gestaltung der Hl. Messe sorgte professionell der Kirchenchor Els und Daniel Freistetter als Organist.

Viele Gläubige folgten auch am Nachmittag der Einladung zu einer Maiandacht in der Pfarrkirche mit Bischof Küng. Bevor Bischof Küng die Heimreise antrat,konnten die Pfarrangehörigen bei strahlendem Sonnenschein bei einer Agapemit ihm ins Gespräch kommen.Der Bischof hat sich in der lebendigen Pfarre sehr wohl gefühlt und sich für die liebevolle Aufnahme herzlich bedankt. Pfarrer Timotheus Juric dankte allen,die zum Gelingen dieses kirchlichen Festtages beigetragen haben.