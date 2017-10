BORG-Schüler bei TV-Duell

05.10.2017, 12:04 Uhr

Wir SchülerInnen der 8ten Klassen des BORG Krems ließen uns die Gelegenheit, dem aktuellen Politikgemenge live beizuwohnen, natürlich nicht entgehen und besuchten daher unter der Leitung von Frau Professor Sam und Herrn Professor Wailzer am 28.09. das ORF-Duell Lunacek - Kurz, wo wir die dankbare Rolle des applaudierenden Puplikums übernahmen.Einmal höchstpersönlich in einem TV-Studio zu sitzen, die Abläufe kennenzulernen und Diskussionen hautnah mitzuerleben war eine bereichernde Erfahrung, in diesem Punkt waren wir uns alle einig.Das wahre Highlight des Abends folgte für viele allerdings nach dem Duell. Es sei nur so viel gesagt: Selfie-time!