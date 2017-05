Brandneues Feuerwehrhaus bald fertig

05.05.2017, 15:13 Uhr

Im Rekordtempo wurde die Dachgleiche des neuen Gebäudes für die FF Egelsee erreicht: knapp mehr als vier Monate nach dem Spatenstich Ende Dezember des Vorjahres feierten Feuerwehrleute, Baufirmen und Vertreter der Kremser Stadtpolitik gemeinsam in der künftigen Fahrzeughalle.

„Alleine dieser Raum ist so groß wie das jetzige Noch-Feuerwehrhaus“, freute sich Feuerwache-Kommandant Dominik Dobler. „Die Feuerwache Egelsee zeichnet sich durch eine besonders große Einsatzbereitschaft aus. Das neue Gebäude wird diese Professionalität und das großartige Engagement unterstreichen“, gab sich Bürgermeister Reinhard Resch überzeugt. Und der Kremser Feuerwehrkommandant Gerhard Urschler betonte die Bedeutung einer eigenständigen und modern ausgestatteten Feuerwache im Stadtteil: „Wenn etwas passiert, ist es wichtig, dass die Feuerwehr schnell am Einsatzort ist. Das ist dann gewährleistet, wenn ein Stützpunkt direkt im Zentrum liegt.“Das neue Feuerwehrhaus wird nach den Plänen von Architekt Mag. Thomas Tauber, dem Sieger aus einem Architektenwettbewerb, errichtet. Die Kosten in Höhe von 1,3 Millionen Euro teilen sich Stadt Krems (700.000 Euro), Land NÖ (400.000 Euro) und Feuerwache Egelsee (200.000 Euro plus die feuerwehrspezifischen Einrichtungskosten). Die Fertigstellung ist für August 2017 geplant.