Die Katze am Lindenbaum: Feuerwehr rettete Stubentiger

03.05.2017, 11:48 Uhr

Und die Moral von der Geschichte:Ein richtiger Maibaum war und ist halt nie eine Linde!

Die Sicht der Feuerwehr:Besorgte Kirchenbesucher meldeten am Sonntag den 30.04.2017 vormittags eine seit längerer Zeit kläglich miauende Katze auf einem Baum bei der Stadtpfarrkirche.Die Feuerwehr Mautern rückte mit dem Hilfeleistungsfahrzeug zu Erkundung aus und fand das verängstigte Tier in rund 6 Meter Höhe auf einem Ast sitzend.Mittels der in Stellung gebrachten Schiebeleiter begab sich ein Feuerwehrmann zum Stubentiger, welcher jedoch von einer Rettung nichts wissen wollte und bis in die dünnen Verästelungen des Baumwipfels flüchtete. Da mit den vor Ort befindlichen Mitteln nicht in die Höhenlage vorgedrungen werden konnte, wurde der Einsatz abgebrochen um dem Tier die Aufregung zu nehmen und den Weg nach unten zu finden.Bei einer weiteren Erkundung ein paar Stunden später musste leider festgestellt werden, dass sich die Katze kaum nach unten bewegt hat und eine selbständige Befreiung aussichtslos schien.Deshalb entschied der Einsatzleiter das Kranfahrzeug in Stellung zu bringen welches aber aufgrund der engen Zufahrt und begrenzten Durchfahrtshöhe Vorarbeiten erforderte.Diesmal war der Rettungsversuch erfolgreich und der Stubentiger ließ sich in 12 Meter Höhe dankbar aufnehmen und sanft zu Boden bringen.Nach rund zwei Stunden konnte die Feuerwehr Mautern wieder einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen.