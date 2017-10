Die Tagespresse Show aus dem Rabenhof Theater beim Kabarett & Comedy Festival 2017 in Krems

Nie wieder Lügenpresse! Die seriöseste News-Show zwischen Zwettl und Seattle, live und in Echtzeit aus dem Newsroom des Gemeindebautheaters. Die österreichische Medienlandschaft steckt mitten im ökonomischen und inhaltlichen Tsunami, die gesamte Zeitungs- und Nachrichtenbranche ist im Umbruch. Das Rabenhof Theater zeigt den Weg aus der Krise mit der sensationellsten Medien-Innovation des Jahrtausends: Live-News in Echtzeit, präsentiert von „The Voice“ Paul Kraker. In Kollaboration mit dem preisgekrönten, erfolgreichsten und seriösesten Onlinemedium Österreichs, Die Tagespresse, entstand im Rabenhof Theater eine aufwendig produzierte, dynamische Bühnenshow, die das Publikum 80 Minuten lang mit gut gesetzten Pointen, starken Ton- und Lichteffekten und einer Vielzahl von Videoeinspielungen in ihrem Bann hält. So rasant kann´s in einem Newsroom zugehen, wenn Theater- und Newsproduzenten in einem gemeinsamen Bühnenabenteuer ihre Kräfte bündeln. Werden Sie Teil der einzig wahren Nachrichten-Geschichte!

www.rabenhof.at



Kabarett & Comedy Festival Krems 2017

Termin: 10. November 2017

Uhrzeit: 20.00

Spielort: Stadtsaal Krems, Edmund-Hofbauer-Straße 19, 3500 Krems

Karten: www.oeticket.com