Ein Abend für Udo Jürgens!

13.10.2017, 13:22 Uhr

„Jenny Jürgens war unglaublich berührt und begeistert von unserem Abend mit dem Sänger Hannes Rathammer, der Lieder singt wie "Griechischer Wein", "Ich weiß nicht was ich will" oder "Ich war noch niemals in New York". Insgesamt sind es achtzehn wundervolle Lieder. Und ich lese dazu Texte mit Aussagen, die persönlich von Udo Jürgens stammten. Das Publikum zollte uns lange Applaus und selbst nach drei Zugaben wollten sie noch mehr hören!“Hannes Rathammer beschäftigt sich bereits seit 30 Jahren mit dem Werk von Udo Jürgens. Regisseur Erich Furrer, der auch mein Lebensgefährte ist, inspirierte uns schließlich dazu einen Udo Jürgens Abend zu gestalten. Meine langjährige Freundschaft zu Jenny Jürgens mit der ich bereits 1993 auf der Bühne in München stand, hat mir bei meiner intensiven Recherche über den Ausnahme-Star, der über 1000 Lieder komponiert hat, auch Tips gegeben. Bei dem Lied „Griechischer Wein“ suchte Udo Jürgens zum Beispiel zwei Jahre nach dem für richtigen Text. Manchmal war zuerst der Text da ein anderes Mal die Musik. Er schrieb Welthits für Shirley Bassey, Frank Sinatra oder Bing Crosby. Und er verkaufte mehr als 100 Millionen Tonträger.„Ich hatte das Glück durch Jenny den Star persönlich und privat kennenzulernen. Er war eine unglaubliche Persönlichkeit mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Er setzte sich ein Leben lang für den Frieden ein und behielt stets Haltung, obwohl er mitunter für seine kritischen Lieder auch öffentlich in Talk-Shows heftig angegriffen wurde.

25. Oktober 20:00 Kulturhaus Wagram St. Pölten16. November 20:00 Römerhalle MauternAm Donnerstag, den 16. November 2017 beginnt um 20 Uhr der Udo Jürgens Abend mit Hannes Rathammer & Band und Texten von Gabriela Benesch. Mehr Infos auf www.beneschfurrer.com. Karten können über www.bestmanagement.at bestellt werden.Die österreichische Film- , Fernseh-, und Theater-schauspielerin Gabriela Benesch begann ihre erfolgreiche Karriere in Wien am Theater in der Josefstadt dem sie viele Jahre als Ensemblemitglied angehörte. Sie gastierte an renommierten Bühnen in Berlin, München, Hamburg, Frankfurt und Zürich, trat mehrmals am Wiener Volkstheater und bei den Sommerfestspielen in Reichenau auf.Dem Publikum ist die vielseitige Künstlerin auch aus zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen bekannt.