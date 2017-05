05.05.2017, 15:07 Uhr

Elina Garancas Weltpremiere

FURTH/GÖTTWEIG. Wer bis jetzt noch keine Geschenkidee zum bevorstehenden Muttertag hat, dem sei geholfen: Denn auf gleich zwei Jubiläen und eine Weltpremiere können sich Freunde von Elīna Garanča im bevorstehenden Open-Air Konzert-Sommer freuen. Zum 10. Geburtstag von „Klassik unter Sternen“ in Göttweig, sowie zum 5. von „Klassik in den Alpen“ in Kitzbühel, erfüllt sich die lettische Mezzo-Sopranistin einen persönlichen Traum: Zum allerersten Mal wird sie die Amneris, Aidas Rivalin, auf der Bühne singen.

