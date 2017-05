Feuerwehrhaus Egelsee: Im Sommer wird eröffnet

05.05.2017, 11:27 Uhr

Ein Gebäude, das alle technischen und funktionalen Anforderungen an eine moderne Einsatzeinrichtung erfüllt: Das künftige Feuerwehrhaus Egelsee soll diesen Ansprüchen gerecht werden. Die Gleichenfeier wurde in der künftigen Fahrzeughalle ausgerichtet. „Die ist so groß wie das gesamte jetzige Feuerwehrhaus“, drückte Feuerwache-Kommandant Dominik Dobler seine Vorfreude aus, wenn das Haus im Sommer fertiggestellt sein wird.Beeindruckt vom „Rekordtempo, das die Baufirmen an den Tag legen“ zeigten sich Bürgermeister Dr. Reinhard Resch und Feuerwehr-Kommandant Gerhard Urschler. „Die Feuerwache Egelsee zeichnet sich durch eine besonders große Einsatzbereitschaft aus.

Das neue Feuerwehrhaus wird diese Professionalität und das Engagement unterstreichen“, ist Bürgermeister Dr. Reinhard Resch überzeugt. Urschler betont die Bedeutung einer eigenständigen und modern ausgestatteten Feuerwache im Stadtteil: „Wenn etwas passiert, ist es wichtig, dass die Feuerwehr schnell am Einsatzort ist. Das ist dann gewährleistet, wenn ein Stützpunkt direkt im Ort ist.“Das neue Feuerwehrhaus wird nach den Plänen von Architekt Mag. Thomas Tauber errichtet, der als Sieger aus einem Architektenwettbewerb hervorgegangen ist. Die Errichtungskosten in Höhe von 1,3 Millionen Euro teilen sich die Stadt Krems (700.000 Euro), das Land NÖ (400.000 Euro) und die Feuerwache Egelsee (200.000 Euro plus die feuerwehrspezifischen Einrichtungskosten). Die Fertigstellung ist für August 2017 geplant.