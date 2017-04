Für jeden etwas: Pralles Programm bei „Kultur in Langenloiser Höfen“

28.04.2017, 13:16 Uhr

LANGENLOIS (mk) Mit einem Programmheft, das zusammengezählt wohl weit mehr als fünfzig Termine vorstellt, präsentierte sich heuer die Veranstaltungsserie „Kultur in Langenloiser Höfen“. „Da ist für jeden etwas dabei!“ freut sich Geschäftsführer Robert Stadler von der Kultur-Langenlois-GmbH. Mit ein paar richtig rockigen Events („Langenlois rockt“) ist auch an ein junges und junggebliebenes Publikum gedacht.

Veranstaltungen über Veranstaltungen sind im Programmheft für „Kultur in Langenloiser Höfen 2017“ aufgelistet, genannt und angekündigt – von der Eröffnung Ende April bis hin zum Ausblick auf die September-Lese mit ihren vier Lesungen an vier Schauplätzen. Kultur-Langenlois-Geschäftsführer: „Blättern Sie das Programm doch einmal durch. Ich bin sicher: Da ist für jeden etwas dabei!“ Die Veranstaltungsreihe steht seit 16 Jahren für ein gelungenes Zusammenwirken von Kunst, Architektur und Wein.21 Veranstaltungen gehören im engen Sinn zur den Langenloiser Hof-Veranstaltungen: Da tritt dasan, da heißt es „Mörder, Mieder, Moderduft“ mit, da treten dieund dieauf, da kommtund Band („I am from Austria“), da spielenund, da wird ein wildlustiger Robin Hood von denim Kamptalerchen-Hof gezeigt, da steht zweimal das „Hotel Gutmann“ vonauf dem Programm, da lassen es die Edelreiser und ihre Gäste wieder krachen, da wird zur Götterolympiade geladen und zum Mundart-Hillbilly-Blues mit, da gibt’s ein „Best-of“ der, da nehmen diedas Publikum mit auf einen Streifzug durch die Welt des Swings und des Jazz, und da findet mit „Santa Maria“ eine konzertante Musicaluraufführung mit den Songs vonstatt. Rockige Akzente setzenundsowie die Gruppeund dieAußerdem gibt es jedem Mittwoch in den Höfen von Langenloiser Gastronomen und Heurigen eine Session mitUnd auch das Programm rund um die Höfe kann sich sehen lassen. Da gibt esin der Raiffeisenbank-Galerie, bei der Sommergalerie Zöbing, bei Kunst ab Hof und im Ursin-Haus, da veranstaltete das „Atelier allerhand Kunsthandwerk“ einen experimentellen, da kommtmit seinen kongenialen Beatles-Versionen, da heißt esund, und da tretenundauf. Und dann warten zwei ganz besondere Highlights im Sommer auf Jung und Alt:feiert in der Gartenarena Geburtstag, und die Schlossfestspiele Langenlois präsentieren