26.04.2017, 08:23 Uhr

Bahnengolfclub Krems-Wachau kämpft um Verbleib in der Liga

KREMS. Bei der am 23.4.2017 in Gänserndorf bei sonnigem kalten und windigen Wetter ausgetragenen 4. Landeligarunde wurde für die Mannen des Bahnengolfclubs Krems-Wachau der Kampf um den Abstieg besiegelt. Auch ohne Druck konnte der BGCKW nicht richtig überzeugen. Der MGC Herzogenburg holte sich den Sieg in der Landesliga 2017.Durch die verletzungsbedingten Ausfälle von "Rudiette" Ettenauer in den ersten beiden Runden und von "Mile" Trailovic in Frühlingsrunden konnte die Relegation nicht verhindert werden. Der BGCKW und SV OMV Gänserndorf treten nun in den beiden Einzellandesmeisterschaftsrunden in Herzogenburg (Miniaturgolf) und Baden beim UBGC (ebenfalls Miniaturgolf) gegen BGT RAIKA Wieselburg und 1. MGC Vösendorf um zwei Plätze in der Landesliga 2017/2018 an.

Während die Mannschaft nicht ganz überzeugte, konnten sich die Kremser in der Gesamtwertung der einzelnen Kategorien sehr gut in Szene setzen. Maria Mathais eroberte den Sieg bei den Seniorinnen 2 und Rudolf Galli belegte bei den 2-er Senioren den hervorragenden 3. Rang. Ebenfalls hervorzuheben sind die herausragenden Leistungen von Gerhard Willinger, der die erste Runde leider ebenfalls nicht spielen konnte.Die Leistungen des BGCKW reichten von überragend bis durchschnittlich. Gerhard Willinger war wieder einmal bester BGCKW'ler und überzeugte mit tollen 91 Schlägen. "Alfi" Steurer überraschte mit 97 Schlägen während "Rudiette" durchschnittliche 100 Schläge benötigte. Rudolf Galli schlug 103 Schläge, welche aber für den 3. Gesamtrang reichten. Gratulation auch an Maria Mathais, der 106 Schläge zum Gesamtkategoriensieg reichten. Eine passable Leistung brachte auch Friedrich Wimmer mit 110 Schlägen. Pech hatte Roman Radler, dem vor dem letzten Durchgang sein Schläger abhanden gekommen ist, wodurch er diese nach einigen Versuchen mit einem fremden Schläger abbrach.Fazit: "Gemeinsam sind wir stark. Wir werden unser Ziel – Verbleib in der Landesliga – in der Relegation erreichen", sind sich die Mitglieder des BGCKW einig.