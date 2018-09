Gnocchi mit Salbeibutter, Austernseitlingen und roten Rüben - ein neues Rezept für frische Austernseitlinge aus Langenlois

10.09.2018, 19:48 Uhr

500g mehlige Kartoffeln150g Mehl150g Kartoffelstärke1 EiweißSalz und PfefferMuskatnuss200g rote Rüben200g Austernseitlinge100g Butter3 große SalbeiblätterFetaZubereitung:Die Kartoffeln kochen, schälen, durch eine Kartoffelpresse drücken und auskühlen lassen. Dann Mehl, Kartoffelstärke, Eiweiß und die Gewürze untermengen und zu einem weichen Teig verarbeiten. Den Teig zu daumendicken Teigrollen formen und ca. 2cm große Stücke abstechen. Diese rundlich formen und mit einer Gabel eindrücken.Die roten Rüben schälen, in ca. 2cm große Stücke schneiden und mit etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer in eine ofenfeste Form geben. Bei 180°C etwa 20min im Backrohr garen bis sie weich sind.Für die Salbeibutter die Butter in einer Pfanne schmelzen lassen, den Salbei in dünne Streifen schneiden und zur Butter geben. Wenn die Butter leicht gebräunt ist, die Austernseitlinge kurz darin braten, aus der Pfanne nehmen und warmstellen.Kurz vor dem Servieren die Gnocchi in kochendes Salzwasser einlegen, aufsteigen lassen und bei schwacher Hitze 2min ziehen lassen.Die Gnocchi abseihen, kurz in der übrigen Salbeibutter schwenken und auf Tellern anrichten. Mit den roten Rüben, Austernseitlingen und zerkrümeltem Feta garnieren.