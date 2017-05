11.05.2017, 13:45 Uhr

Grundstückspreise im Bezirk Krems

Das kosten die Grundstücke im Bezirk Krems und die jeweilige Tendenz:

Aggsbach: 50-55, gleichbleibend

Albrechtsberg: 13-18, steigend

Bergern im Dunkelsteinerwald: 52-62, steigend

Droß: 55-55, gleichbleibend

Dürnstein: 200-230, steigend

Furth bei Göttweig: 70-130, steigend

Gföhl: 40-75, steigend

Grafenegg: 40-65, gleichbleibend

Hadersdorf-Kammern: 58-80, steigend

Jaidhof: 27-37, steigend

Krems, Egelsee: 100-150, gleichbleibend

Krems, Gneixendorf: 90-145, steigend

Krems, Hollenburg/Thallern/Angern: 70-90, gleichbleibend

Krems, Landersdorf: 100-120, steigend

Krems, Rehberg: 70-110, steigend

Krems-Weinzierl, -Mitterau, -Am Steindl: 170-310, steigend

Krumau am Kamp: 15-25, gleichbleibend

Krumau am Kamp, Seegrund: 30-40 steigend

Langenlois: 80-100, steigend

Lengenfeld: 40-55, steigend

Lichtenau im Waldviertel: 20-22, steigend

Mautern: 123-151, gleichbleibend

Mühldorf: 50-53, gleichbleibend

Paudorf: 65-80, gleichbleibend

Rastenfeld: 25-45, steigend

Rohrendorf bis Krems: 80-100, gleichbleibend

Schönberg am Kamp: 37-47, steigend

Senftenberg: 84-103, gleichbleibend

Spitz: 60-80, gleichbleibend

Straß im Straßertale: 55-75, steigend

Stratzing: 86-98, steigend

Weinzierl am Walde: 18-25, gleichbleibend

Weißenkirchen in der Wachau: 194-241, gleichbleibend

