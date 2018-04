In Gföhl üben rund 30 Kinder das Volkstanzen

25.04.2018, 14:23 Uhr

Da gab es verschiedene Generationen-Gruppen, unter anderem auch eine Kindergruppe als Nachwuchstänzer.Zuschauer und Kinder waren begeistert und daher wurde bald darauf im November 2017 eine Kindergruppe von Daniela Braun und Sonja Lehmerhofer gegründet. Musikalisch werden die „kleinen“ Tänzer von Stefan Braun begleitet.Mit zirka 25 - 30 Kindern wird einmal im Monat abwechselnd im Gasthaus Braun in Gföhl und im Gasthaus Staar in St. Leonhard/Hornerwald geprobt. Der erste Auftritt am Dirndlball in Gföhl war ein voller Erfolg und die 24 Kinder waren voller Stolz. Bereits beim Maibaumaufstellen in Gföhl wird die Kinder-Volkstanzgruppe wieder ihre Tänze präsentieren.