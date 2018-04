James Cottriall und Band spielen am 11. Mai 2018 am Langenloiser Kroneder-Hof

30.04.2018, 13:59 Uhr

Ein großes Ereignis wirft seinen Schatten voraus: Am 11. Mai gastieren James Cottriall und seine Band am Kroneder-Hof in Langenlois.

LANGENLOIS (mk)und seine Band machen während ihrer Europa-Tournee einen musikalischen Zwischenstopp in Langenlois – am 11. Mai 2018 im Kroneder-Hof! Derund der Familieist es wieder gelungen, den bekannten Singer-Songwriter für ein Konzert in der Wein- und Gartenstadt zu verpflichten. Dort wird er, wie überall auf der Tournee, seine neue CD sowie neue und alte Songs präsentieren. Karten für dieses außergewöhnliche Konzert gibt es im Kulturbüro Langenlois und bei der Stadtkapelle Langenlois.

Cottriall, der seit einiger Zeit in Los Angeles lebt, bleibt auf seinem neuesten Album unverkennbar seinen positiven Liedertexten treu, macht zugleich aber auch mit neu interpretierten Beats und Sounds Lust zum Mittanzen. Seine Europa-Tournee 2018 startet er mit seiner Band in Wien und zieht dann mit seinem neuen Konzertprogramm weiter nach London, Amsterdam, Bremen, Regensburg, Belfast und Dublin – mit dem Zwischenstopp in Langenlois.