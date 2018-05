Judoleistungszentrum Krems übernimmt die Tabellenführung

02.05.2018, 11:32 Uhr

Wie bereits im März dieses Jahres konnte die Kremser die Kämpfe gegen JZ Rapso Linz klar für sich entscheiden. Gegen ASKÖ Leonding, wo es in der 1. Runde nach einer Halbzeitführung eine knappe Niederlage gab, konnten sich die Kremser Judoka diesmal behaupten und mannschaftlich überzeugen.Mit der Tabellenführung nach zwei Runden stehen alle Chancen offen, sich bei der Abschlussrunde am 10. Juni in Krems den Poolsieg zu holen und so im abschließenden Final Four um den Gesamtsieg mitzukämpfen.