Jungscharfest: 70 Jahre gehören gefeiert!

Seit 70 Jahren besteht nun die Katholische Jungschar in der Pfarre Gföhl! Sie bildet einen wichtigen Bestandteil des pfarrlichen Miteinanders und nach wie vor engagieren sich viele Menschen - Jung und Alt - für ihr Weiterbestehen.Dieses Jubiläum muss gefeiert werden!Wir möchten Sie/Euch auf diesem Wege daher ganz herzlich zum 70-Jahr-Fest der Katholischen Jungschar Gföhl am 21. Mai 2017 einladen und würden uns sehr freuen, Sie/Euch alle an diesem Tag begrüßen zu dürfen!

Programm:-) 9:30 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche Gföhl-) ab 10:30 Uhr Buntes Programm zwischen Pfarrhof und Pfarrheim-) 70 Spiele- und Kreativstationen-) Kulinarische Schmankerl aus der Jungscharküche-) Fotoausstellung "70 Jahre Jungschar"-) 14 Uhr Kasperltheater-) 16 Uhr Abschlussshow mit LuftballonstartWir freuen uns auf Ihr/Euer Kommen!Die Katholische Jungschar Gföhl