Krems: Große Feier zum 40-jährigen Kindergarten-Jubiläum

11.05.2017, 12:52 Uhr

KREMS (mk) Bei herrlichem Wetter konnten die Leitung und das Team des Kindergartens Mitterau 1 in Krems am 10. Mai 2017 mit Eltern und Elternvertretern, Kindern und einer Reihe von Gästen die 40-Jahr-Feier dieser Einrichtung begehen.

Viele Gäste gratulierten zum „Vierziger“

Leiterin– seit Anfang an in diesem Kindergarten engagiert – begrüßte eine ganze Reihe von Gästen zur Jubiläumsfeier: Landesrätinwar gekommen, Bürgermeister, Kindergarteninspektorin, Vertreter von anderen Kindergärten und Bildungseinrichtungen der Stadt sowie Kaplanaus der nahen Pfarre St. Paul. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Kindergartenkinder selbst – mit eigens einstudierten Stücken.

Dank an alle Unterstützer

Stolz auf die Kindergärten

Die Welt erforschen

Mitmachfest im Wohlfühlkindergarten

In einem Rückblick auf die Geschichte des Kindergartens von kleinen Anfängen bis hin zum jetzigen großen und grünen Wohlfühlkindergarten betonte Leiterin: „Generationen von Kindern haben den Landeskindergarten Mitterau 1 als Haus der Begegnung und des Wohlfühlens kennengelernt, hier ihre ersten Freundschaften geknüpft und erste Lernerfahrungen gesammelt!“ Ganz besonders dankte Annemarie Donabaum allen in Stadt und Land, die den Kindergarten unterstützt und gefördert haben – ganz besonders aber ihrem Team mit Stellvertreterinan der Spitze für ihre „großen Visionen und für ihr großes Engagement“.„Wir sind stolz auf unsere Kindergärten!“ unterstrich Bürgermeisterin seinem Grußwort. Die Mittel, die für sie bereitgestellt werden, gehörten zu den besten Investitionen, die die Stadt tätigt. Er werde nie vergessen, dass ihn der Kindergarten Mitterau 1 nach seiner Wahl zum Bürgermeister 2013 auf seinem „ersten Staatsbesuch“ beim Bundespräsidenten in die Hofburg begleitet habe: „Ein tolles Erlebnis!“ Resch dankte allen Beteiligten für die Arbeit, die sie im Kindergarten leisten – und zollte speziell Leiterin Donabaum für ihr 40-jähriges Engagement großen Respekt. Als Jubiläumsgeschenk hatte der Bürgermeister eine Steel-Drum für die musikalische Früherziehung im Kindergarten mitgebracht.Landesrätinhob die besondere Bedeutung der Kindergärten hervor: „Hier beginnen die Kinder die Welt außerhalb der eigenen vier Wände zu erforschen“, müssen sich mit anderen auseinander setzen und gemeinsam agieren - und lernen dabei das so wichtige soziale Miteinander. Schwarz appellierte an alle, die Unterschiede zwischen den Kindern als Chance für eine differenzierte Entwicklung zu sehen und stolz darauf zu sein. Die Landesrätin schloss mit einem besonderen Dank an Kindergartenleiterin Annemarie Donabaum – einem Dank, dem sich für das Team auch die Stellvertretende Leiterinundvom Elternbeirat anschlossen.Am Ende des offiziellen Teils und zum Beginn des richtigen Feierns ließen die Kindergartenkinder bunte Luftballons mit guten Wünschen in den Himmel steigen – an dann ging es zur Geburtstagstorte, zu Muffins, Häppchen, Würstl und Gebäck. Und während die Kinder viel Spaß an den Spiel-Stationen und beim Mitmach-Zirkus hatten, der eigens für dieses Fest engagiert war, konnten sich die Großen in den Räumlichkeiten des Kindergartens in einer Ausstellung über das pädagogische Konzept und die Möglichkeiten des Wohlfühlkindergartens Mitterau 1 informieren.