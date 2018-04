Kremser Schmidt: Auftakt des Jubiläums im Museum

27.04.2018, 08:39 Uhr



Jubiläumswein und „Die Welt des Martin Johann Schmidt“

An die Tradition der Tableaux vivants knüpfen die Schülerinnen der HLM HLW Mode Krems in ihrem gleichnamigen Ausstellungsprojekt an. Dabei stellten sie Gemälde und Grafiken des Martin Johann Schmidt nach und wagten sich gleichzeitig an eine zeitgenössische Neuinterpretation der historischen Vorlagen. Die Ausstellung vereint Reproduktionen der Originale und Fotos ihrer Neuinterpretationen. Auch die Schülerinnen selbst kommen zu Wort und kommentieren ihre Neuschöpfungen mit einem Augenzwinkern. Die Ausstellung Tableau Vivant geht auf die Initiative von Kulturamtsleiter Gregor Kremser und die Comicforscherin Barbara Margarethe Eggert (Department für Kunst- und Kulturwissenschaften Donau-Universität Krems) und ist ein Projekt im Rahmen des Viertelfestivals. Die Vernissage findet am Dienstag, 8. Mai, um 18.30 Uhr statt. Workshop & Führung: Samstag, 12. Mai, 12.30 Uhr; Vortrag, Workshops und Führungen: Sonntag, 13. Mai, 14-16 Uhr.Mit Dr. Elisabeth Vavra hat das städtische Museum eine wahre Kremser-Schmidt-Expertin und Konsulentin zur Verfügung, die eine Schau mit Objekten und Dokumenten aus dem Archiv und dem Museumsdepot zusammengestellt hat. „Kaum ein anderer Künstler hat so eindrucksvoll einer Landschaft seinen Stempel aufgeprägt wie Martin Johann Schmidt“, sagt Vavra über den Barock-maler, der in seiner Steiner Werkstatt über 1300 Gemälde und Grafiken schuf und gleichzeitig Mitglied des Rates, als Schul- oder Almosenkommisar war. Die Schau folgt seinen Spuren im Alltag in Stein.Die Ausstellung wird am Samstag 12. Mai, 11 Uhr, eröffnet. Bei der Vernissage präsentiert das Weingut Stadt Krems den Jubiläumswein 300 Jahre Martin Johann Schmidt. Die Konditorei Hagmann wartet mit süßen Köstlichkeiten – ebenso passend zum Thema – auf.Die Vernissage Welt des Martin Johann Schmidt, der Art Walk & Workshop tableau vivant sind Veranstaltungen im Rahmen des Museumsfrühling Niederösterreich am 12. / 13. Mai. Erwachsene zahlen an beiden Tagen nur den halben Eintrittspreis. Kinder / Jugendliche unter 19 Jahren haben freien Eintritt. Museumkrems, Körnermarkt 14, Tel. 02732 801-571 oder -567. museum@krems.gv.at Öffnungszeiten bis 30. Juni: Mittwoch bis Sonntag, 11-18 Uhr, ab 1. Juli täglich. www.museumkrems.at