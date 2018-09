LandhausLeben-Messe und Internationale Patchworkausstellung: 5. bis 7. Oktober im Schloss Ottenstein

19.09.2018, 12:52 Uhr

Im stimmungsvollen Schloss Ottenstein stellen exklusive Aussteller bei der LandhausLEben Messe ihre Ideen vor. Zudem sind für alle NähhandwerkerInnen unentbehrliche Zutaten wie schöne Stoffe, Utensilien, moderne Nähmaschinen und mehr zu finden.Die Internationale Patchwork-Ausstellung zeigt wertvolle und attraktive Nähstücke. Brigitte Cerny von der Stoffzauberei leitet diese Ausstellung und stellt zudem ihr Sozialprojekt "Kniedecken" für Seniorenheim-BewohnerInnen vor.

Besucherprogramm:• Show und Tell für alle Quilt- und Patchwork-Freune• exklusiver Taschen-Workshop: zuerst Stoff bedrucken, dann nähen• das Ottensteiner Gemeinschaftsdirndl entsteht• Tombola und Nävorführung am Stand der Stoffzauberei• Schnupper-Angeln für Kinder mit dem Stauseefischer Bernhard Berger am Samstag• Oldtimer-Treffen am Sonntag für die Fahrzeuglenker gibt´s ein Überraschungspaket und einen attraktiven Fotoshooting-PlatzLandhausLeben-MesseSchloss Ottenstein5. bis 7. Oktober 2018Freitag, 13 bis 18 UhrSamstag und Sonntag, 10 bis 17 UhrEintritt: 6,- Euro bis 16 Jahre freier Eintrittwww.landhausleben.atgroßer, kostenloser Parkplatz beim Schloss