Maria Langegger Firmlinge bei der Nacht des Feuers in Altenburg

04.05.2017, 10:06 Uhr

„Die Flamme gilt als Symbol des Heiligen Geistes, um dessen Kraft bei der Firmung besonders gebeten wird. Der Funke Gottes ist in uns allen. Er ist uns geschenkt und bei den vielen jungen Menschen hier in Altenburg spürbar,“ so Ilse Kappelmüller, Referentin für Firmpastoral in der Diözese St. Pölten.Die FirmpatInnen dürfen sich übrigens schon auf großartige, selbstgestaltete Geschenke freuen: etwa Holzkreuze, bunt verzierte Kerzen oder Teelicht-Gläser. In der halbstündigen Pause wurden 300 Wurst-, Käse- und Buttersemmeln verteilt.Die „Nacht des Feuers“ der Katholischen Jugend lockte kürzlich auch Hunderte FirmkandidatInnen in die Stifte Göttweig und Seitenstetten, insgesamt besuchten über 1100 TeilnehmerInnen das Firmlingsevent.